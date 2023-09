Ex nuova Questura, la Lega: "Fare luce sulla vicenda, il sindaco spieghi il metodo con cui ha agito"

Il gruppo Lega in consiglio comunale a Rimini entra nel merito del tema dell’ex nuova Questura di Rimini. Un tema che continua a essere di forte dibattito in città e soprattutto terra di un acceso confronto tra la proprietà dell’area e l’amministrazione comunale. “Prendiamo atto con interesse e preoccupazione dell’ennesimo “scontro” tra il Comune e Asi. Interesse e preoccupazione che scaturiscono dall’importanza dell’area, dalla necessità di riqualificarla e dalla criminalità che facilmente vi prolifera. Il tutto aggravato dalla volontà del Comune di procedere velocemente alla costruzione di case popolari e sociali che affacceranno, appunto, su quell’area tanto degradata e di rimandare ogni altra decisione al Pug, su cui l’amministrazione peraltro è in grave e pluriennale ritardo”.

Interviene il consigliere della Lega Luca De Sio: “In particolare stigmatizziamo il fatto che il sindaco non abbia adeguatamente condiviso ed argomentato le ragioni per le quali non riconosce, nel caso di specie, la sussistenza dell’interesse pubblico a procedere con il progetto in questione. Avevamo poi responsabilmente deciso di sospendere i nostri interventi per non esasperare un rapporto già teso tra i due soggetti e per assecondare le “aperture” (poi disattese) fatte in consiglio dalla giunta ed infine perché, come sempre, non ci interessa parteggiare a priori per il privato o polemizzare col Comune”.

“Visto però che le cose non sembrano aver trovato una soluzione e che permangono diversi punti di incertezza, ci sentiamo chiamati come cittadini e consiglieri, a chiedere di fare luce sulla vicenda – prosegue il gruppo della Lega in consiglio -. Per farlo convocheremo una commissione di controllo e garanzia invitando i soggetti interessati nel tentativo di comprendere meglio gli elementi della vicenda nonché il dato politico alla base delle scelte del Comune, ancorché legittime”.

“Vista la geografia delle aree interessate e degli sviluppi futuri sulle stesse, faremo approfondimenti anche sui progetti dello stadio e della caserma. Qui non è in discussione la scelta del Comune (non ancora almeno). In discussione c’è il metodo - ormai, sembrerebbe, acriticamente digerito da un’intera città - che consente a un sindaco di assumere decisioni fondamentali sulla base di criteri forse poco chiari e troppo soggettivi o quantomeno non adeguatamente espressi. E questo è sbagliato; qualunque sarà la scelta da prendere su quell’area”.