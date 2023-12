Ex nuova Questura, la Lega: "Inspiegabile immobilismo della giunta: in questo modo frenano la città"

“Una posizione a dir poco contraddittoria quella assunta dall’amministrazione”. Il segretario Gilberto Giani e il capogruppo della Lega Rimini Luca De Sio ritengono inspiegabile il veto, la successiva apertura e infine ancora il contro-veto della giunta e dei partiti di maggioranza di fronte all’opportunità di restituire al decoro una parte di città che non merita il degrado ultra decennale a cui è stata condannata. “Dopo tanti anni - proseguono Giani e De Sio - c'è finalmente un attore privato disposto a prendere l'impegno di riqualificare l'intera area, rendendo gratuitamente alla comunità in primis un'area rinnovata, funzionale e "vivibile", parallelamente alla cessione di aree destinate a edilizia sociale, verde pubblico, parcheggi, spazi socio culturali. Ma non va bene. Prendiamo atto che l’amministrazione ritiene evidentemente secondario il benessere dei residenti della zona e rimaniamo perplessi nel rilevare che operazioni di rigenerazione urbana simili si sono fatte e si stanno facendo. Ne ricordiamo due tra le tante: quella della ex Corderia e quella dell’ex Fox, aree oggetto di accordi di pianificazione che, in concessione di edificazione sostituivano i volumi esistenti, irrecuperabili alla funzione originaria, concedendo cambi d'uso o aumenti di superficie a fronte di migliorie utili per la collettività".

"Dobbiamo quindi - concludono i rappresentanti della Lega - registrare che la posizione presa dall'amministrazione anche dopo l'udienza in Commissione, ci condannerà a mantenere quel degrado e quell’ecomostro a vantaggio non sappiamo di chi, considerato che non ci è concesso neppure sapere le ragioni per le quali mancherebbe, a parere della giunta, l’interesse pubblico”.