L'ex presidente della Provincia Riziero Santi accetta la candidatura a segretario del Pd di Riccione

L’ex presidente della Provincia Riziero Santi, attualmente sindaco in carica di Gemmano, ha accettato la candidatura a nuovo segretario di Riccione del Partito Democratico. Lo fa a seguito della lettera sottoscritta da 86 iscritti “dem”, un documento con il quale si chiedeva al sindaco Santi di mettersi a disposizione per il ruolo di segretario del partito riccionese. “Sono lieto di associare l'accettazione della candidatura a segretario del Pd di Riccione agli auguri per l'avvio del nuovo corso del Partito Democratico – dice Santi -. Nel Pd di Riccione una nuova generazione di dirigenti e attivisti si sta affermando nell’amministrazione della città, in consiglio e in giunta, come nell’attività politica, nei circoli territoriali e nei forum tematici. In questi 100 giorni di reggenza, fatta insieme a Marino e Cinzia, abbiamo lavorato in forte sintonia in particolare sul metodo, sulla motivazione e sulla partecipazione, ottenendo una reazione molto positiva che ci ha consentito di produrre una buona mole di attività politica”.

“Ora dai tanti che hanno vissuto ed apprezzato questa esperienza recente, e soprattutto dalla stessa nuova generazione in campo, viene la richiesta di non interrompere l’esperienza in questo momento così importante e delicato per il partito e per la nostra città – aggiunge Santi -. La richiesta di assumere organicamente la guida del partito di Riccione mi giunge inaspettata e sinceramente non era nei miei programmi di vita, ma naturalmente mi onora immensamente e mi stuzzica”.

E in conclusione: “L’unità d’intenti e la condivisione del progetto di rigenerazione, rinnovamento e rilancio del Partito Democratico e lo spirito di collaborazione e sintonia che si è instaurato in questi mesi con la sindaca Daniela Angelini e con le altre forze della coalizione, non può lasciare insensibile chi, come me, da sempre ha concepito la politica come servizio alla propria comunità. Insieme decideremo il percorso più appropriato per arrivare, in tempi brevi, alla definizione dei nuovi organismi del partito passando attraverso il coinvolgimento degli iscritti e il voto dell’assemblea congressuale”.