L'ex vicesindaca sul consumo eccessivo di suolo: "E' scoppiata la mattone-mania, scelte discutibili"

Gloria Lisi sostiene che a Rimini sta riesplodendo una "mattone-mania". L'ex vicesindaca, oggi tra i banchi dell'opposizione, ritiene che l'amministrazione sta andando verso il consumo di ecccessivo suolo. A differenza di quelle che erano le mission del recente passato. "Quando avevo accettato la proposta del sindaco Gnassi di ricoprire il ruolo di sua vicesindaca nel 2011, uno dei motivi che mi avevano convinta maggiormente era stato quello di andare verso un consumo zero del suolo - rivela Gloria Lisi -. Erano già in atto i cambiamenti climatici che stiamo vivendo con sempre maggiore frequenza ed una scelta forte e decisa di quel tipo mi aveva convinta che stessimo andando verso la giusta direzione. Purtroppo andando avanti le decisioni non sono state più coerenti a quel cambiamento che avevamo messo in atto".

E l'ex vicesindaca si addentra nella questione: "A Rimini è esplosa la mattone-mania, chi gira per strada vede solo traffico e palazzine nuove ovunque che stanno nascendo come funghi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la nuova area acquistata in via Giuliani dalla Conad per circa 5 milioni di euro. Anche li dal verde, dai campi nasceranno con tutta probabilità gli ennesimi palazzi con consumo del territorio, altro che parcheggi".

E conclude: "Dopo un blocco dell'edilizia dovuto a delibere ma forse più dalla crisi economica, oggi tutto riparte e la mattone-mania è riesplosa in attesa del destino dello stabile della nuova questura di via ugo Bassi dove il destino sembra già scritto. A Rimini servono parchi e strade scorrevoli e invece nascono palazzi, smog, traffico e addirittura lo stesso parco della Cava viene tagliato e sacrificato. Ultima considerazione: nel programma dell'assessore Frisoni oltre alle case sono previsti nuovi parchi pubblici?".