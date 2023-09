Fa tappa a Rimini il tour del Movimento 5 Stelle dedicato al tema del Superbonus 110%

Farà tappa a Rimini il tour dal titolo “Superbonus 110% e direttiva Ue case green” organizzato dai coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle, Gabriele Lanzi e Marco Croatti, senatore e moderatore dell’incontro. "Si tratta del quarto di 5 incontri che avranno l’obiettivo di parlare insieme ai nostri portavoce Agostino Santillo (Deputato) e Sabrina Pignedoli (Europarlamentare) di Superbonus 110% e della direttiva Ue "Case green". Il Superbonus è la misura più virtuosa realizzata nel nostro Paese dal dopoguerra a oggi", sostiene il Movimento 5 Stelle.

"Un volano economico e occupazionale che ha reso possibile realizzare lavori edili per tutelare l'ambiente, migliorare il decoro urbano, efficientare energeticamente le nostre abitazioni e renderle più sicure in caso di eventi sismici. Con il Superbonus hanno vinto tutti e per questo è stata la misura più lodata dall'Europa, eppure, paradossalmente, la più osteggiata dal governo Draghi prima e quello Meloni dopo. Si è trattato di un attacco ai cittadini e al loro bene più prezioso il tutto per contrastare politiche economiche espansive, di immissione di liquidità nel circuito economico che ha fatto tremare i polsi al sistema bancario e politico imposto dai signori dell'austerità".

"Nel suo libro "Superbonus 110% tutta la verità'", Agostino Santillo, svela tutti i retroscena e le motivazioni su chi e perché ha avversato questa straordinaria misura di sviluppo e come far ripartire questa rivoluzione ecologica, politica ed economica senza precedenti di cui l'Italia ha un grande bisogno" così i coordinatori regionali Croatti Marco, Lanzi Gabriele e il coordinatore provinciale Gennari Mariano

Appuntamento quindi per sabato 9 settembre alle ore 20:30 presso il giardino di Bimby viale Ortigara, 37 San Giuliano a Mare. Ingresso libero aperto a tutti, privati e professionisti.