"Posizionate male, non consentono l'accesso rapido in zona dei mezzi di soccorso". A puntare il dito contro le fioriere installate dal Comune di Riccione nella zona di viale Ceccarini, nell'abito dei protocolli per la safe&security, è Fratelli d'Italia che allo stesso tempo chiede "il riposizionamento dei dissuasori". Secondo FdI nella parte mare della Perla Verde, e in particolare da via Fogazzaro a via Virgilio e in vale Dante, da Via Parini fino al Palazzo del Turismo, le barriere per inibire l’accesso al traffico veicolare nelle zone pedonali "i mezzi di soccorso come ambulanze, pompieri e forze dell’ordine non hanno accessi rapidi per i loro interventi per via dell’inadeguato posizionamento dei vasi". Una situazione che sarebbe a rischio con Fratelli d'Italia che, allo stesso tempo, ricorda come "lo scorso anno, proprio per queste stesse ragioni, i pompieri, chiamati a spegnere un incendio, incontrarono grosse difficoltà a svolgere il proprio lavoro". Il riposizionamento, quindi, "è della massima urgenza dato l’approssimarsi delle festività Pasquali, quando la città si riempirà di turisti".

"Chiediamo - conclude la nota di FdI - soluzioni tempestive che favoriscano condizioni oggettive di sicurezza mediante la creazione di accessi rapidi per i mezzi di soccorso e, per il futuro, l’amministrazione dovrà seriamente valutare l’istituzione di varchi elettronici dotati di telecamere di ultima generazione nella zona a traffico limitato ZTL centrale, sia per migliorare la viabilità impedendo l’accesso ai non autorizzati, ma anche, e soprattutto, per la sicurezza della cittadinanza, delle attività commerciali e dei turisti".