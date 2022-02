Federica Matteucci è la nuova referente di Rimini in Azione

Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, aggiunge altri tasselli all’opera di consolidamento della struttura territoriale: dopo l’elezione di Roberto Biondi a Segretario per la Provincia di Rimini, e di Giulia Pigoni a segretario regionale Emilia-­Romagna, è il momento del riconoscimento dei referenti per i Comuni della provincia riminese in cui sono attivi e operanti i gruppi di Azione. Ai referenti di Cattolica, già impegnati in prima persona nell’amministrazione della città, e di Riccione, che sta lavorando per presentare una proposta seria e condivisa in vista delle prossime elezioni, si aggiunge la formalizzazione anche per il gruppo di Rimini, che si è presentato alle scorse elezioni insieme alla lista Futura. Federica Matteucci è la nuova referente per il gruppo del capoluogo, cresciuto attorno a chi ha portato per la prima volta le idee di Azione nel territorio riminese. Rimini in Azione è un gruppo affiatato formato dapersone con esperienze diverse che credono che fare politica non sia la ricerca del consenso fine a se stesso, ma l’impegno a trovare soluzioni per la buona amministrazione. Dopo il Congresso Nazionale di Azione che si terrà il 19 e 20 febbraio, tutto il gruppo di Azione rafforzerà l’impegno per ridare credibilità alla politica e raccogliere la sfida culturale e politica per il buon governo delle città e dei territori.