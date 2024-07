Femminicidio di Santarcangelo, Croatti (M5s): "Sconcerto e dolore, lotta contro i femminicidi sia priorità"

In una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha espresso “Dolore e sconcerto per il drammatico episodio dei due ex coniugi di Santarcangelo trovati morti nella vettura finita giovedì scorso nelle acque del Po a Casalmaggiore e ancora più terribile apprendere che Lorena Vezzosi sarebbe stata uccisa dall’ex marito nell’ennesimo episodio di femminicidio nel nostro Paese. Una vicenda che lascia senza fiato. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie colpite da questa enorme tragedia e in particolare ai due figli della coppia. Giusto e doveroso sostenere, come sta facendo la giunta di Santarcangelo, i due ragazzi. Sono certo che tutta la comunità sarà al loro fianco. La lotta contro i femminicidi e contro questa inarrestabile scia di sangue deve rappresentare una priorità assoluta per tutto il nostro Paese per proteggere la dignità, la libertà, la sicurezza di ogni donna. Una lotta che deve portare con sé una vera e propria rivoluzione culturale”.