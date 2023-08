Fiori (Lega): "Da anni denunciamo una sanità in crisi, il Pd lo ammette ora quando è troppo tardi"

"Apprendiamo con piacere che finalmente il sindaco di Santarcangelo abbia ammesso che la sanità pubblica romagnola presenta delle criticità e occorre sostenerla con più forza affinché sia accessibile a tutti". Così il consigliere leghista Marco Fiori in una nota. "Teniamo altresì doveroso ribadire che già da anni evidenziamo ciò di cui oggi si sono finalmente accorti gli amministratori del Pd e che la sanità regionale è sempre stata gestita in seno al loro partito pertanto ogni addebito di responsabilità a livello centrale non trova alcun fondamento".

"I prima persona nel 2020 mi sono fatto promotore nel chiedere una sessione straordinaria del Consiglio Comunale alla presenza dell’allora direttore generale di Ausl Romagna per chiedere delucidazioni e rassicurazioni circa la riduzione dell'attività del nostro pronto intervento purtroppo senza il risultato operativo sperato in quanto la situazione non è migliorata nel tempo - prosegue Fiori -. A più riprese abbiamo sollevato la grossa problematica circa le lunghe liste di attesa nelle prenotazioni di visite mediche specialistiche ed esami strumentali e in taluni casi prestazioni del tutto assenti dai calendari, problematiche che ci sono sempre state contestate come false speculazioni politiche al tempo stesso contestandoci una situazione sanitaria puntuale e florida senza alcun difetto".

"Il prossimo anno si voterà per il rinnovo del consiglio comunale e magicamente come a ogni tornata elettorale il Pd si accorge delle reali esigenze del territorio e della popolazione ma a oggi continuiamo ad assistere soltanto a inconsistenti promesse", conclude Fiori.