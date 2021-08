Fissata la data delle elezioni, Sadegholvaad: "Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente la nostra proposta"

"60 giorni alle elezioni di Rimini. Campagna breve, anomala perché per la prima volta si svolge in piena estate. Io spero e credo che tutte le forze politiche e civiche, i candidati, abbiano prima di tutto rispetto per i riminesi e per Rimini. Rispetto vuol dire mettere avanti il bene e il futuro della collettività, i suoi valori, la sua storia che è una storia di libertà, di diritti civili, di capacità imprenditoriale, di inclusione e di integrazione. Per quanto mi riguarda cercherò di far prevalere le proposte concrete alle chiacchiere. E’ la mia natura, non so se sia un limite: preferisco essere chiaro e prendere impegni che sarò in grado di mantenere": è il commento che arriva da Jamil Sadegholvaad, candidato sindaco del centro-sinistra a Rimini, alla notizia che è stata fissata la data delle elezioni il 3-4 ottobre.

Sempre Sadegholvaad: "Il centrosinistra, a Rimini, parte con un propellente unico: lo straordinario lavoro fatto in questi anni per ammodernare e rigenerare la città. Un lavoro che è fondamentale eredità sulla quale innestare una pagina nuova che consenta a Rimini di rilanciarsi e rilanciare la sua sfida al mondo dopo la fase pandemica. Ne siamo, purtroppo, ancora immersi ma ne usciremo. Rimini si deve far trovare pronta in ogni suo elemento: il lavoro, l’impresa, la sanità, l’ambiente, la cultura, l’educazione, i diritti. Ma l’idea di fondo della Rimini a cui aspiriamo per i prossimi anni è quella in cui si respira la libertà, dove l’impresa sana possa essere messa in condizione di operare creando lavoro sicuro, in cui il Comune sia amico e supporto. Senza lasciare indietro nessuno. Una catena è forte quanto lo è il suo anello più debole. Io credo che lo spirito che deve animare la coalizione sia quello dell’Ulivo delle origini, quella fusione alta di riformismi che unisce e non divide, in cui i cambiamenti si fanno coinvolgendo la città. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente la proposta a tutta Rimini. Abbiamo davanti 60 giorni e 5 anni."

