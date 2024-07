Fiume Ventena, Bordoni: "Quale utilità quei sacchi di sabbia abbandonati?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

A seguito delle segnalazioni fatte dal gruppo dei consiglieri San Giovanni viva Elisa bordoni, Di Paoli, Montanari e Luchetti è stato posto un quesito alla protezione civile agenzia per la sicurezza territoriale protezione civile dell Emilia Romagna, sull’utilità dei sacchi di sabbia che ancora oggi risultano abbandonati pericolosamente sull’argine del fiume Ventena, esattamente a 14 mesi dall’alluvione che ha colpito il nostro comune. Attualmente siamo a segnalare un serio problema di degrado e un elevato rischio per la sicurezza stradale soprattutto per chi percorre la via corbucci con mezzi a due ruote, il manto stradale in quel punto, viene infatti reso scivoloso e instabile dalla sabbia che nel frattempo è fuoriuscita dai sacchi di juta, ormai completamente inutilizzabili, logori e lacerati. Il vice sindaco Gabellini aveva dichiarato in campagna Elettorale che suddetti sacchi erano stati lasciati lungo gli argini per la tutela e la sicurezza dei marignanesi. Ia protezione civile mediante risposta formale dichiara che tali sacchi vanno, anzi andavano rimossi subito dopo il fenomeno climatico dall’amministrazione perché possono essere pericolosi nel loro deterioramento come si legge dalla comunicazione allegata e potevano essere utilizzati per altri fenomeni climatici ,smentendo le parole riportate sui social dall’assessore ,pertanto chiederemo ufficialmente di rimuovere questi sacchi che stanno spargendo sabbia ovunque diventando anche pericolosi per il transito di auto e mezzi. Rimozione che doveva già essere effetuata nel corso del 2023. La lista San Giovanni viva era stata etichettata come una lista di mentitori dall’attuale amministrazione, Questa risposta smentisce le accuse mosse nei nostri confronti.

La capo gruppo di San Giovanni viva - Elisa Bordoni