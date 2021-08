Foronchi: "Cattolica sarà una città di pari diritti e opportunità"

Il candidato a sindaco della Regina per il centro sinistra, Franca Foronchi, ha illustrato il su programma diretto alla parita? di genere e promette importanti iniziative a sostegno della comunita? LGBTQIA+. "Ritengo fondamentale - ha spiegato - garantire pari diritti e pari opportunita?: nessuna cittadina e nessun cittadino deve essere lasciato indietro. L’obiettivo principale che, insieme alla coalizione di centrosinistra, mi sono posta per la futura azione amministrativa e? la qualita? della vita della persona, riconoscendo e valorizzando le differenze e tutelando anche sulla base di genere, condizione fisica, nazionalita?, orientamento sessuale, istruzione. In questa direzione, portero? avanti iniziative a favore della parita? di genere e della salute delle donne, come il potenziamento del consultorio, integrandone le attivita? con quelle gia? svolte da altri servizi sociali (ad esempio, centro per le famiglie, operatori sociali) e incentivando iniziative a favore dell’educazione sessuale e della distribuzione gratuita di contraccettivi, come previsto dalla Legge regionale; il rafforzamento del Centro Antiviolenza, che a Cattolica ha una sede in piazza della Repubblica, per un servizio ancora piu? capillare e tutelante; la riduzione del costo dei prodotti di igiene femminile attraverso, ad esempio, le farmacie comunali, similmente a quanto gia? adottato da altri Comuni; nonche? iniziative a sostegno della genitorialita?, come la riduzione del costo degli asili, l’ampliamento degli orari degli stessi e sussidi piu? efficaci per calmierare il costo delle mense. A tal fine, mi impegnero? nell’istituire il bilancio di genere, uno strumento per destinare la spesa pubblica in modo orientato verso le esigenze della componente sociale femminile e favorire la conciliazione degli stili di vita e di lavoro, ad esempio attraverso le gia? menzionate politiche relative alla sanita? e all’istruzione, nonche? al welfare.

"Una citta? inclusiva e aperta - prosegue - deve ovviamente pensare anche alle persone con disabilita? fisiche, psichiche e sensoriali. Sara? mia premura attuare, finalmente, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che nel corso dei prossimi anni permettera? di programmare interventi su marciapiedi e percorsi urbani affinche? siano percorribili da chiunque; in quest’ottica, verra? promosso il turismo inclusivo per rendere Cattolica una meta accessibile, non solo per quanto riguarda le spiagge e le strade ma anche nei servizi offerti e nella formazione del personale. Nondimeno importante, la collaborazione con il terzo settore ed il mondo del volontariato con l’obiettivo di supportare la persona con disabilita? nella ricerca dell’autonomia possibile e di garantire alle famiglie percorsi per il “Dopo di noi”. Saranno importanti inoltre iniziative a sostegno della comunita? LGBTQIA+ come l’adesione alla rete READY (Rete Italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnate a prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identita? di genere) e la promozione di momenti di dialogo e confronto, in collaborazione con le associazioni e le realta? del territorio, anche in prospettiva formativa e divulgativa. Infine, non bisogna dimenticare che la nostra citta? accoglie tante persone straniere, che l’hanno scelta per i motivi piu? disparati. Per questo motivo, ritengo essenziale promuovere iniziative di inclusione, anche in collaborazione con associazioni che operano nel settore, come ad esempio fornire la disponibilita? di spazi per corsi di lingua e altre attivita? di scambio culturale; nonche? valutare la possibilita? di accedere a fondi mirati per progetti mirati all’accoglienza come ad esempio il progetto SAI in campo all’ANCI".