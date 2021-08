Foronchi: "Violina-Casette-Porto, un quartiere da riportare al centro"

La candidata a sindaco di Cattolica, Franca Foronchi, ha illustrato il progetto che fa parte delle proposte di programma della coalizione di centrosinistra per valorizzare il quartiere Violina-Casette-Porto. "Cattolica deve essere una citta? vivibile e accogliente in tutti i suoi quartieri - spiega l'aspirante primo cittadino. - Per questo motivo, nel programma della coalizione di centrosinistra, grande enfasi e? stata data a ciascun quartiere e alle sue peculiarita?, ascoltando le esigenze ed i desideri della cittadinanza. Il quartiere Violina-Casette-Porto e? uno dei fulcri della vita cittadina e turistica: per questo motivo, ritengo che debba tornare anche al centro dell’azione amministrativa. E? assolutamente necessario avviare un piano di manutenzione riqualificazione delle strade, anche nell’ottica di semplificare la vita delle persone con disabilita? e di quelle piu? anziane, affinche? non siano “prigioniere” in casa ma possano vivere il quartiere come tutte le altre.

Particolare attenzione dovra? essere riservata alla scuola Repubblica, che dovra? essere si? ricostruita per offrire spazi adeguati e sicuri ad alunne, alunni, insegnanti e personale scolastico, ma mantenuta all’interno del quartiere, anche per evitare un impoverimento del tessuto economico-sociale dell’area, ed inserita in un progetto di rilancio dell’intera area per una maggiore sinergia con i luoghi della cultura circostanti e con piazza della Repubblica, che dovra? anch’essa essere oggetto di un serio intervento di riqualificazione per farla diventare un nuovo giardino urbano, con una divisione degli spazi in aree polifunzionali, per ospitare eventi di piccola-media portata e con l’inserimento di edifici componibili da adibire ad aule studio e di aggregazione con l’obiettivo di creare un luogo che sia vivo tutto l’anno, e non solo di passaggio, per porre cosi? finalmente fine alla situazione di degrado in cui versa attualmente. Dovra? essere posta attenzione alla via del Porto, che attraverso fondi anche regionali ed europei potrebbe essere interessata da un progetto di riqualificazione storico-urbanistico, nonche? ai parchi, che devono diventare un luogo di incontro quotidiano, dove poter rilassarsi e svolgere attivita? sportive e ludiche. Come Amministrazione, valorizzeremo le attivita? dei comitati e delle associazioni di volontariato, in quanto essenziali presidi del territorio, anche creando luoghi di incontro, pubblici e condivisi".