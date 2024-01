Fortunato Stramandinoli nuovo segretario regionale di Sinistra Italiana Emilia Romagna

Fortunato Stramandinoli è il nuovo segretario regionale di Sinistra Italiana Emilia Romagna. Stramandinoli, 41 anni, nato a Crotone e residente a Rimini dal 2000; diplomato come Operatore Turistico e laureato in Scienze e tecniche psicologiche e Scienze dell’educazione e della formazione. Coordinatore di Sinistra Italiana per la provincia di Rimini dal 2017; dal 2009 componente attivo di varie Associazioni sociali e culturali tra Rimini e Santarcangelo di Romagna realizzando progetti culturali e per l’inclusione sociale, nonché attivo dal 2015 al 2019 nel sindacalismo di base seguendo percorsi per il diritto all’abitare, integrazione e tutela dei lavoratori, soprattutto stagionali. Da Novembre del 2021 consigliere del CDA di Acer (Azienda Casa Emilia Romagna) di Rimini. Dal 2022 svolge il lavoro di Orientatore al lavoro come consulente per il programma regionale di politiche attive Gol.