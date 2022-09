Forza Italia presenta i suoi candidati. "La Romagna deve pesare di più sulla politica Nazionale"

Sabato mattina (3 settembre) presso la sala Marvelli di Rimini si è svolta la presentazione dei candidati alle prossime elezioni politiche di Forza Italia: Elena Vannoni (vice sindaco di Novafeltria) al Senato e Rosaria Tassinari (assessore al Welfare di Forlì) come capolista alla Camera. Ha aperto l'incontro il Senatore Barboni, coordinatore commissario provinciale e capolista al Senato nel collegio Emiliano. Barboni dopo un la premessa sulle candidature ha dichiarato esplicitamente che i candidati all'uninominale della coalizione sono i candidati di tutti e che pertanto Forza Italia li appoggerà pienamente.

Successivamente il nuovo coordinatore commissario di Rimini Mario Erbetta ha illustrato la sua scelta di accettare tale incarico recentemente avuto e la necessità di un centro moderato riformista nel panorama politico italiano e in particolare nel centro destra e l'importanza di avere dei rappresentati del territorio all'interno del Parlamento ma in particolare all'interno della maggioranza parlamentare. Elena Vannoni candidata al Senato si è presentata e ha rappresentato i problemi e le sfide che il territorio Riminesi in particolare dell'entroterra si appresta ad affrontare e ha dichiarato di essere a disposizione di tutti i cittadini Romagnoli per ascoltare e portare le istanze del territorio a Roma.

Rosaria Tassinari candidata capolista alla Camera e assessore di Forlì dopo una breve presentazione ha parlato della necessità di dare maggior peso alla Romagna nella politica Regionale e Nazionale e di voler fare sistema tra le provincie romagnole anche dopo le elezioni per lo sviluppo di nuovi progetti per il territorio Romagnolo. Infine dopo l'invito al voto utile per Forza Italia fatta dal Senatore Barboni, Mario Erbetta ha comunicato che sta lavorando con i legali di Forza Italia del territorio romagnolo per la presentazione di un nuovo disegno di legge per aggravare le pene del Femminicidio e in particolare aumentare le tutele sociali e di distanziamento per le donne minacciate di violenza.