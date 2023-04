Forza Italia, convegno sulla Giustizia con Claudio Martelli e il viceministro della Giustizia Pier Paolo Sisto

Giovedì, 27 aprile, alle ore 17, presso l'Hotel Vienna Ostenda del gruppo Cimino sito in Viale Regina Elena Forza Italia Rimini in collaborazione con Rinascita Civica e il Circolo Sandro Pertini degli Amici dell'Avanti hanno organizzato la presentazione del Libro di Claudio Martelli “Giovanni Falcone – Vita e Persecuzione”. Per l'occasione il viceministro della Giustizia Pier Paolo Sisto parteciperà e darà il suo contributo in collegamento diretto dal Ministero.

Partendo dalla presentazione del libro, Claudio Martelli già Ministro della Giustizia dal 1991 al 1993, racconterà il suo rapporto con Giovanni Falcone e i vari progetti che grazie a questa collaborazione videro la luce e portarono lo Stato a sconfiggere Cosa Nostra, a partire dall'Istituzione della Dia (direzione investigativa antimafia) all'introduzione del carcere duro per i mafiosi e alla super procura antimafia.

"Sarà l'occasione anche di poter ragionare con il viceministro Sisto a che punto è il progetto della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti tanto voluto da Falcone come anche della necessità di mantenere il carcere duro per i mafiosi e le spinte recenti da parte del'anarchico Alfredo Cospito in senso contrario" spiegano da Forza Italia.

Si approfitterà della presenza del Ministro per valutare gli effetti sui processi civili e penali della Riforma Cartabia nel primo mese di attuazione e delle proteste che si sollevano in tutta Italia dai magistrati e dagli avvocati con l'astensione alle udienze proclamate in questi giorni. A Rimini per la prima volta si confronteranno un ex Ministro e un vice Ministro attuale della Giustizia sul tema delle riforme dell'ordinamento giudiziario e sul tema generale della riforma Giustizia in Italia.

Farà da intervistatore e moderatore l'avvocato Mario Erbetta, coordinatore commissario di Forza Italia della città di Rimini.