Forza Italia di Bellaria, in vista delle elezioni una serata con il ministro Fratin

Venerdì 3 Maggio alle ore 20.30 presso l'Hotel Milano di Bellaria Igea Marina lungomare Colombo serata e cena di presentazione della Lista che parteciperà alle prossime elezioni comunale di Bellaria Igea Marina del 8 e 9 Giugno. "Sarà un onore avere con noi il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin - spiegano gli organizzatori - uno dei ministri di Forza Italia ed elemento di spicco del governo Meloni e l'Onorevole Rosaria Tassinari, candidata per Forza Italia all'Europarlamento il prossimo 8-9 giugno. Un ulteriore motivo di orgoglio per tutti i candidati di un gruppo che è cresciuto, si è rinnovato e che fa della passione e l'impegno per migliorare la nostra città un elemento vitale e fondamentale di partecipazione. In compagnia del Ministro e del nostro Sindaco Filippo Giorgetti uniremo la serenità e la gioia dello stare insieme, tipico del nostro gruppo e dei nostri elettori, a momenti più seri e concreti nei quali faremo il punto sulla qualità di Bellaria Igea Marina e il programma di ulteriore riqualificazione e sviluppo del nostro comune. Forza Italia unita, compatta con la coalizione di centrodestra che ha governato gli ultimi 5 anni, convintamente a sostegno del proprio Sindaco Filippo Giorgetti che deve continuare l'egregio lavoro svolto fino ad ora".