Forza Italia, Mario Erbetta nominato coordinatore Comunale Commissario per la città di Rimini

Al Gustavino di Riccione, alla presenza dei tre Senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, Enrico Aimi e Antonio Barboni, è avvenuta la nomina dell'avvocato Mario Erbetta a Coordinatore Comunale Commissario per la città di Rimini per Forza Italia. "Sono onorato dell'incarico ricevuto ma ancora di più perché tale incarico è stato tenuto a battesimo dall'amica Stefania Craxi e alla presenza dei Senatori Aimi e Barboni. Spero di essere degno della fiducia in me riposta e non lesinerò energie affinché Forza Italia a Rimini a Riccione e a livello Provinciale riprenda il posto che gli spetta. Ho iniziato in questa opera con la mia candidatura a consigliere a Riccione nelle prossime elezioni di domenica ed è mia intenzione di riaggregare tutto quel popolo moderato e riformista che non si ritrova negli estremismi dei schieramenti attuali.

E aggiunge: "La stella cometa sarà l'alleanza tra meriti e bisogni citata da Stefania durante la conferenza stampa, la vera realizzazione delle libertà collegata alla necessaria giustizia sociale perché si riesca a realizzare l'uguaglianza nei punti di partenza fondamentale per una società che voglia crescere". In conlusione: "Nel ruolo di segretario di Rinascita Civica sarò sostituito da Colonna Gabriele a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro. Io rimarrò nel gruppo come presidente onorario. La prima grande sfida sarà quella di Riccione domenica prossima e invito tutti gli amici Riccionesi a Votare Forza Italia e a concedermi la preferenza per portare Stefano Caldari a Sindaco di Riccione".