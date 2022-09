Forza Italia presenta candidati e programmi. "Siamo l'unica vera forza moderata nel panorama italiano"

Nella sala del Buonarrivo di Rimini si è svolta la presentazione del senatore Enrico Aimi, candidato alle prossime elezioni politiche di Forza Italia al secondo posto del Senato per la circoscrizione. Ha aperto l'incontro il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti amministratore di punta di Forza Italia nel territorio Riminese. Ha riconosciuto il merito a Forza Italia di aver candidato sia alla Camera che al Senato ottimi amministratori del territorio e in relazione ai bandi per le concessioni balneari ha evidenziato come Bellaria igea Marina ha circa 200 concessioni da mettere a bando oltre l'attività ordinaria e i piani del Pnrr e che di fatto è impossibile che ciò avvenga entro il 31 dicembre 2023, pertanto ha evidenziato che il prossimo Governo dovrà dare un tempo congruo e regole certe affinchè tali bandi si realizzino e gli imprenditori attuali continuino la loro attività. Ha evidenziato inoltre che gli aumenti energetici stanno mettendo in seria difficoltà i comuni incidendo negativamente sulla spesa corrente con il rischio di ridurre i servizi per far quadrare i bilanci.

Il Cordinatore Commissario della città di Rimini Erbetta Mario ha evidenziato che "dobbiamo far di necessità virtù e quindi di approfittare del momento storico per attuare quelle riforme epocali necessarie per il nostro paese a partire dalla settimana corta scolastica ma inserita in un contesto di riforma globale dell'insegnamento guardando alla Francia e alla Germania, riducendo i compiti da fare a casa, favorendo le ore di laboratorio e riformando l'istituto della scuola – lavoro".

Il Vice coordinatore provinciale Roberto Maggioli, ha evidenziato che il prossimo voto sarà una vera scelta di campo e che "il vero voto utile è quello dato al Partito di Forza Italia, unica vera forza moderata del panorama italiano". Ha evidenziato come Forza Italia vuole dare certezze ma non vendere illusioni per cui con il Vice Ministro Pichetto Fratin si è concordato che tramite i decreti attuativi per i bandi delle concessioni balneari si riconosceranno delle premialità per gli investimenti fatti e per chi ha realizzato queste imprese oltre che per la storicità dell'impresa.

Dopo un breve saluto del Coordinatore Commissario della città di Riccione Ivano Batani ha preso la parola il senatore Aimi Enrico candidato al Senato e Coordinatore Regionale di Forza Italia. Il senatore ha toccato tanti temi importanti illustrando che la politica deve essere lungimirante e guardare alle prossime generazioni per cui bisogna impostare riforme importanti. Ha dichiarato che gli imprenditori sono gli ultimi eroi di questo paese e che "non dobbiamo far scomparire per cui è fondamentale una detassazione del lavoro, una decontribuzione per i primi anni per i nuovi assunti, una seria sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi, un'accellerazione nella digitalizzazione della Pubblica amministrazione". Per il rilancio delle imprese ha illustrato il piano di Forza Italia: eliminare le accise sul gas, prezzo del gas valutato in modo differenziato da quello delle altri fonti energetiche, nuovi rigassificatori. Inoltre ha illustrato la necessità di una riforma della giustizia con l'inappellabilità delle sentenze di primo e secondo grado in caso di assoluzione e con le separazioni delle carriere tra giudicanti e inquirenti. Infine ha parlato dell'introduzione generale di una flat tax al 23%, delle pensioni da elevare a 1000 euro, e di una pace fiscale che porterebbe allo stato in tempi brevi oltre 50 miliardi di euro e di inviare come ambasciatori di pace Berlusconi e la Merkel da Putin per interrompere il conflitto in essere e realizzare nella zona del Donbass un'autonomia similare a quella del nostro Sud Tirolo.