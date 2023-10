Forza Italia si rinnova, nuovo direttivo del Comune di Rimini in collaborazione con il gruppo Seniores

Forza Italia Rimini si rinnova. “Ecco il nuovo direttivo di Forza Italia di Rimini, un direttivo di peso con tante personalità politiche importanti come i due vicecoordinatori Gabriella Pezzuto, anche Coordinatore Regionale dei Seniores, e Davide Frisoni, già presidente della Commissione Cultura del Comune di Rimini, ma anche con tante persone della società civile che hanno deciso di impegnarsi personalmente e metterci la faccia come imprenditori, sindacalisti, lavoratori pubblici e privati oltre che pensionati” dichiara Mario Erbetta Coordinatore Commissario di Rimini. Che continua: “Fatta la squadra ora bisogna mettersi al lavoro. E' in programma il 25 novembre un convegno sull'utero in affitto e la fecondazione eterologa con la presentazione del libro del dottor Tassani Giuseppe “La bambina della piscina figlia di due padri” e sempre in novembre un incontro con i sindacati Sammarinesi sulle problematiche dei frontalieri. Di seguito tra gennaio e febbraio un convegno con il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini sul tema università e lavoro in collaborazione con il sindacato Uil. Con questi convegni vogliamo riportare la politica tra la gente e fare sentire la voce dei cittadini e delle categorie economiche al Governo”. E conclude: “Il nostro obiettivo sarà portare Forza Italia a doppia cifra a Rimini alle prossime elezioni regionali e amministrative, un traguardo importante ma raggiungibile grazie al nuovo Dream Team”.

Le nomine

Gabriella Pezzuto Vice Coordinatore Commissario deleghe alle Politiche della Terza Età – coordinatore regionale del movimento Seniores; Davide Frisoni Vice Coordinatore Commissario delega alla Cultura e alle Arti già Presidente della commissione Cultura del Comune di Rimini; Samuele Facondini delega alle Partecipate Comunali – dipendente Anthea Srl; Sante Dall'asta delega alle Attività Balneari – imprenditore balneare; Alessandro Letta delega alla Giustizia - Avvocato; Antonio Pagnotta delega all'Istruzione – già segretario provinciale UILScuola; Giuseppe Silvestri delega alla Sanità privata – OSS e RSU della UILFPL; Cecilia Letta delega alle Politiche Giovanili e di Genere – praticante Avvocato; Salvatore Baiardini delega alla Pubblica Amministrazione – dipendente pubblico; Riccio Giuseppe delega alle libere professioni - responsabile Rimini e provincia del movimento Seniores; Colazzo Domenica delega al Welfare- operatrice scolastica; Antonio Damiano delega alle attività economiche - pensionato ex guardia giurata; Tassani Giuseppe delega alla Salute e alla Sanità Pubblica – Medico Anestesista in pensione; Maurizio Fabbri delega alle periferie- dipendente Anthea s.r.l.; Domeniconi Mario delega all'industria - imprenditore; Franchini Gianfranco delega al Bilancio- Ex dirigente Mediolanum; Marco De Benedictis delega alla Sicurezza– Imprenditore; Raimondo Elli delega alla Green Economy e alle politiche energetica alternative- pensionato ex dirigente ENI; Paola Amati delega alla comunicazione e/ Social Network- Social Media Manager; Edoardo Berardi delega al Turismo- Albergatore; Frisoni Luca delega al Lavoro– Operaio Rsu Fim CISL