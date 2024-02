Forza Italia, summit per parlare di treni e ferrovie. Ci sarà il sottosegretario Tullio Ferrante

Forza Italia di Bellaria Igea Marina organizza un incontro pubblico sul tema “Ferrovia” venerdì, 1 marzo, alle ore 13 presso il Centro Culturale Vittorio Belli in piazza Santa Margherita ad Igea Marina. Saranno presenti il sottosegretario delle Infrastrutture e dei trasporti Tullio Ferrante e la coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia Romagna Rosaria Tassinari, oltre che il sindaco Filippo Giorgetti.

Sarà l'occasione per ricordare e aggiornarsi sullo stato degli atti e degli interventi dopo la firma del Protocollo di Intesa per il potenziamento del collegamento ferroviario Ravenna-Rimini sottoscritto in data 3 agosto 2020 tra il ministro Paola De Micheli, il presidente della Regione Bonaccini e l'amministratore delegato della Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile. Un’occasione per ragionare su possibili sviluppi futuri.

"Un incontro che oltre alla utilità per gli aggiornamenti, all’opportunità di un confronto, testimonia ancora una volta l'interesse di Forza Italia e del centro destra per il nostro territorio e le sue problematiche. Al termine dell'incontro sarà offerto un piccolo brunch ai partecipanti", informano dal partito.