Forza Italia, "Vento di centro" porta ospiti a Bellaria i ministri Antonio Tajani e Anna Maria Bernini

Il prossimo 23 agosto, alle ore 19, a Bellaria, in provincia di Rimini, si terrà, presso il Blu Resort&Spa “Vento di Centro”: un evento di dialogo, discussione, confronto a cui parteciperanno il ministro degli Affari Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice azzurra dell’Emilia-Romagna, Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale dell’Emilia-Romagna e Filippo Giorgetti, sindaco azzurro di Bellaria-Igea Marina. L’evento sarà l’occasione per fare il punto in vista delle prossime sfide, prima fra tutte le elezioni europee del prossimo anno, e per lanciare idee e proposte.

“Si tratta – ha spiegato la deputata azzurra Rosaria Tassinari – di una risposta alla grande voglia di Forza Italia: vogliamo offrire un momento di dialogo e confronto, diffondere le nostre idee e le nostre ricette per il Paese e la nostra bellissima regione”. Ma ‘Vento di centro’ non è l’unico appuntamento della giornata: “nel pomeriggio - prosegue Tassinari - insieme al ministro Tajani e al presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, visiterò a Forlì la sede del Gruppo Caviro, la più grande cooperativa vitivinicola in Italia. Sarà anche l’occasione per incontrare i dirigenti delle Banche del Credito Cooperativo, con un momento di confronto importante. Il 23 agosto sarà una giornata importante per Forza Italia in Emilia-Romagna”, conclude.