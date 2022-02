Francesca Modugno nuovo segretario del Pd della Valmarecchia

Nella giornata del 22 febbrario si è svolta l’Assemblea Comprensoriale di Zona per la Valmarecchia, con all'ordine del giorno l'elezione del coordinatore di vallata e con votazione unanime è stata eletta Francesca Modugno del circolo Pd di Novafeltria come referente e coordinatore di Vallata. Diversi gli spunti nella sua relazione: “Non possiamo fermarci alle grandi città - ha dichiarato la neo eletta riprendendo quanto asserito dal segretario regionale Tosiani- dobbiamo recuperare terreno in zone come la montagna”. “E' necessario ripartire dalla nostra Valle - po proseguito - rafforzare prima un dialogo tra noi, renderlo solido, proficuo e collaborativo perché solo rendendolo tale potremo riuscire nel tempo a dialogare anche con la Bassa Valle. Ricercare insieme ai Comuni della Bassa Valle quella unità e unione politica che è stata troppo assente negli ultimi anni, soprattutto dopo il passaggio in Emilia Romagna che avrebbe dovuto significare la creazione di una sola Vallata. Ne abbiamo di nuovo l’occasione ora che anche Montecopiolo e Sassofeltrio sono entrati a fare parte della nostra Provincia. Abbiamo anche noi delle colpe. Prima fra tutte quella di non aver capito che per avere consenso nel nostro territorio dobbiamo collaborare con tutte le realtà esistenti sul territorio, non possiamo erigerci a democratici se non siamo capaci di dialogare. Non possiamo restare fermi sulle nostre posizioni. Collante per le nostre Comunità devono essere i valori del centrosinistra: per realizzarlo dobbiamo darci un piano di lavoro, un metodo. Il primo obiettivo è diventare un gruppo: affrontare un tema alla volta, insieme, condividendo ed essendo fieri dei nostri valori”.

L’Assemblea Comprensoriale, che ha visto una considerevole e folta partecipazione degli iscritti del Partito Democratico, ha terminato i lavori congressuali del PD avviati a dicembre con le elezioni dei segretari di Circolo. Alla serata, hanno presenziato i segretari dei Circoli PD di Verucchio, Novafeltria, Pennabilli, San Leo e Montecopiolo. "L'idea di una comunità unita negli obiettivi politici e territoriali - spiegano nella nota stampa - ha già un percorso attivo da anni nella costruzione di un progetto di governo unitario della Valmarecchia. Progetto che con questo riconoscimento si rilancia e si propone di essere ancora più radicato e presente in tutti i comuni".