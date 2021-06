Fratelli d'Italia in piazza Tre Martiri per chiedere il ritorno della statua di Cesare

Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale (movimento giovanile di FdI) sono scesi in Piazza Tre Martiri martedì per protestare contro la decisione della Giunta comunale di trasferire la statua di Giulio Cesare dalla caserma, al Museo della Città, nel Lapidario. Come annunciato, è stata anche avviata una raccolta firme online sul sito change.org che proseguirà nei banchetti di FdI con lo scopo di sensibilizzare l'amministrazione comunale circa questo tema. Alla protesta presenti anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, il portavoce nazionale di Gioventù Nazionale Stefano Cavedagna ed il presidente regionale di Gioventù Nazionale Lorenzo Donato.

Il presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli D'Italia, Flavio Mauro, spiega che "Il ritorno della statua di Giulio Cesare in piazza Tre Martiri rappresenta un vantaggio per l'intera cittadinanza e non solo, è un pezzo della storia della nostra città che va tutelato e valorizzato. Dopo 68 anni di permanenza all'interno dell'omonima caserma è giunto il momento di riportarla nel foro dell'Ariminum romana e non di nasconderla all'interno del Museo della Città come vuole la giunta comunale. Il trasferimento della statua in piazza non corrisponde ad un richiamo a Benito Mussolini e al fascismo in generale, come vorrebbe far credere la sinistra, bensì è un modo per valorizzare la storia della nostra città, non solo agli occhi dei riminesi ma anche dei turisti".



E, ancora: "Sono più di 70 anni che l'Anpi, mossa da mera furia idiologica, cerca di cancellare ed oscurare la storia, adesso basta, noi, giovani del ventunesimo secolo, non ci stiamo", queste le parole dopo che l'Anpi ha espresso il suo sostegno rispetto alla decisione del Comune, opponendosi al ritorno in piazza della Statua.