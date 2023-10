Fratelli d'Italia: "Rilevante nostro contributo al nuovo regolamento"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Rilevante il contributo di Fratelli d’Italia al nuovo Regolamento del Consiglio Comunale. Il contributo del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia è stato fondamentale per porre rimedio alle criticità e consentire l’aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale, risalente al 2004. Nel lungo lavoro di revisione, durato oltre un anno, sono stati accolti molti e importanti nostri emendamenti, per il miglioramento del Regolamento, che disciplina il funzionamento del Consiglio, e tutela i Consiglieri (al di là degli schieramenti), nello svolgimento del mandato assegnato dai cittadini.

In particolare, d’ora in poi sarà implementata l’attività ispettiva e di vigile controllo dei Consiglieri, con l’introduzione di domande di attualità su accadimenti della città, che si aggiungono alle Interrogazioni, meglio regolamentate, su fatti o atti della Amministrazione, consentendo risposte più pronte, esaustive e celeri da parte degli assessori. E’ inoltre consentito ai Consiglieri di poter sottoporre concretamente al Consiglio Comunale le proprie proposte; in ogni seduta del Consiglio Comunale sarà infatti trattata almeno una mozione o un Ordine del Giorno, secondo l’ordine di presentazione (cosa mai avvenuta fino ad oggi).

Al fine di perseguire una regolamentazione della spesa pubblica, più giusta e proporzionata all’impegno profuso dai consiglieri è stato quindi approvato l’emendamento Renzi-Zamagni che prevede riduzione del 50% del gettone di presenza, laddove i Consiglieri partecipino a sedute e commissioni consigliari per meno della metà della durata. Tale provvedimento, per il quale mi sono fortemente battuto, vuole responsabilizzare i Consiglieri e contribuire ad un esemplare moralizzazione del ruolo ricoperto. Complessivamente, gli emendamenti dei Consiglieri di Fratelli d’Italia accolti sono 20, a salvaguardia dell’interesse pubblico e dell’autorevolezza del Consiglio Comunale, quale organo rappresentativo dei Riminesi.

Gioenzo Renzi Capogruppo Consigliare di Fratelli d’Italia