Fratelli d'Italia cresce tra i banchi del consiglio provinciale. Flavio Mauro è il consigliere più giovane

Il Commissario Provinciale di Fratelli d'Italia, onorevole Augusta Montaruli riferisce: "Si allarga il gruppo di Fratelli d'Italia in Provincia di Rimini. Dopo l'elezione di Domenica Spinelli, lo scorso dicembre, adesso entrerà anche Flavio Mauro, consigliere comunale a Cattolica e presidente di Gioventù Nazionale. Sono certa che Flavio rappresenterà con serietà e competenza Fratelli d'Italia in Provincia, con un occhio di riguardo verso il mondo giovanile".

Così Flavio Mauro: "Sono profondamente onorato di entrare in consiglio provinciale affiancando Domenica Spinelli nel gruppo di Fratelli d'Italia. Voglio ringraziare in primis gli elettori che mi hanno permesso di diventare il più giovane consigliere comunale della Provincia di Rimini ed in secundis il mio partito che nonostante la mia giovane età, mi ha sempre sostenuto. Alla luce dei recenti risultati elettorali, amministrativi e referendari, ritengo che la provincia debba giocare un ruolo centrale, in collaborazione con i comuni del territorio, nella realizzazione di progetti ed iniziative affinché i giovani disillusi dalla politica si sentano più coinvolti e partecipi alla vita pubblica. È altresì necessario sostenere le attività economiche provinciali, fortemente penalizzate dalla pandemia prima e dalle conseguenze della guerra in Ucraina dopo, attraverso una corretta gestione dei fondi del Pnrr, specie in un'ottica turistica e culturale, valorizzando in questo modo sia i comuni costieri sia quelli interni".