Fratelli d'Italia: "Ecco come si presenta il parcheggio di via Cirene, forse i lavori andavano fatti prima"

Sabato 15 e domenica 16 giugno, il Parco del Mare a ridosso di Piazza Marvelli, è stato invaso da centinaia di scooter e moto parcheggiati, a seguito della chiusura e occupazione della piazza per il cantiere lavori finalizzato alla realizzazione del parcheggio interrato. Sul tema ora interviene Gioenzo Renzi, consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia: “L’assenza dei parcheggi per le auto e per le moto resta un problema nella zona mare, ancor più evidente nei fine settimana; l’amministrazione comunale aveva annunciato pubblicamente, il 4 aprile 2024 “un’area per la sosta temporanea di 200 motocicli, situata in viale Cirene, disponibile già a partire dall’estate alle porte”, fruibile per tutto il periodo di durata dei lavori del nuovo parcheggio interrato Tripoli”.

Si tratta di un’area di proprietà di privati, vicino a piazza Marvelli, con i quali l’amministrazione comunale avrebbe concluso un accordo, per creare un parcheggio temporaneo con la pavimentazione in materiale stabilizzato, dotato di pubblica illuminazione e video sorveglianza, che avrebbe dovuto essere “fruibile entro la fine del mese di giugno” sostiene Renzi. Che prosegue: “La disponibilità del terreno ubicato in viale Cirene con una superficie totale di 1.910 metri, libero e incolto, da trasformare in un parcheggio temporaneo di circa 1.450 mq per un massimo di 220 motocicli, comporta la spesa complessiva di 210.000 euro, di cui 105.000 euro per indennità di occupazione temporanea dell’area, prevista di 24 mesi, in base alla durata del cantiere in piazza Marvelli”.

“Poichè abbiamo constatato a tutt’oggi, che il terreno di viale Cirene si presenta come sempre “libero e incolto”, senza alcun intervento, riteniamo opportuno chiedere al sindaco con interrogazione consigliare; se, e quando è stato sottoscritto l’accordo tra il Comune e i privati proprietari, per consentire l’occupazione dell’area di Viale Cirene e iniziare i lavori di realizzazione del parcheggio – interroga il consigliere Renzi -. Se, e in quale data è avvenuta la consegna lavori, da cui decorrono i 60 giorni, per la realizzazione del parcheggio temporaneo; in quale data è prevista l’ultimazione dei lavori di realizzazione del parcheggio e la sua fruibilità, al di là degli annunci senza fondamento; se dinnanzi alla programmata realizzazione del Parcheggio interrato “Tripoli” in Piazza Marvelli, l’amministrazione comunale non doveva prevedere e provvedere, anticipatamente, in tempo utile, lo spostamento provvisorio dell’esistente parcheggio per motocicli (in un’area limitrofa, come quella di Viale Cirene), per rispondere adeguatamente alle esigenze degli utenti”.

E infine: “Come intende comportarsi l’amministrazione comunale, per i motocicli parcheggiati sul Parco del Mare, nell’attesa della realizzazione del parcheggio di via Cirene; se l’amministrazione comunale ha ipotizzato di segnalare opportunamente agli utenti e identificare ulteriori aree limitrofe a Piazza Marvelli, alternative da destinare a parcheggio, preso atto che il parcheggio di via Cirene non è pronto e non sarà sufficiente a coprire le esigenze degli utenti (soprattutto nel fine settimana)”.