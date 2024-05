Fratelli d'Italia al fianco di Filippo Giorgetti, presentazione dei candidati della lista

Sabato 18 maggio, alle 11, presso il Bar Nenè sulla spiaggia (via Ala, altezza Bagno 24) a Bellaria, ci sarà la presentazione dei 16 candidati bellariesi della lista di Fratelli d’Italia. In occasione di questo evento, saranno presenti, il coordinatore provinciale Nicola Marcello, il coordinatore locale Nicola Missiani, le parlamentari di riferimento: l'onorevole Beatriz Colombo e la senatrice Mimma Spinelli. Alla presentazione della lista, ci sarà il candidato sindaco Filippo Giorgetti per i saluti. Al termine un piccolo buffet, offerto dal gruppo di Fratelli d’Italia.