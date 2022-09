Fratelli d'Italia e l'impero costruito a Rimini rosicchiando voti alla Lega e ai grillini: dal 3% del 2018 al 27%

In quattro anni anche nel Riminese la cartina politica ha subìto, quello che si può definire, un autentico stravolgimento. L’analisi parte comparando i dati del collegio territoriale alla Camera, osservando il voto dei Riminesi nelle politiche del 4 marzo 2018 rispetto all’esito odierno. Non ci sono dubbi su chi sia il vero vincitore a queste latitudini: Fratelli d’Italia è passata dal 3,45% del 2018 al 27,8% di questa tornata. In quattro anni il partito di Giorgia Meloni a Rimini e provincia ha quasi decuplicato le sue preferenze. Un dato sontuoso, soprattutto in una realtà che vede un forte radicamento a livello amministrativo del centrosinistra, come dimostra la recente vittoria a Riccione di Daniela Angelini (città prima governata dal centrodestra), ma anche il successo di Jamil Sadegholvaad nel capoluogo senza passare nemmeno dal ballottaggio.

E’ vero che le logiche nazionali e quelle locali hanno dinamiche che non sono comparabili. Fratelli d’Italia ha sul territorio rosicchiato punti agli amici della Lega, ma soprattutto c’è una grossa fetta di riminesi che aveva creduto nel Movimento 5 Stelle e che invece stavolta ha virato nettamente a destra. I Fratelli hanno portato via una cospicua fetta di quelle che erano state le basi, evidentemente non troppo solide, dei grillini, i veri sconfitti qui a Rimini in questa tornata elettorale. Il Movimento ora presieduto da Giuseppe Conte ha visto un tracollo che passa dal 32,48% del 2018 all’attuale 8,98%. Un abisso. Tra chi non può certo cantare vittoria va inserita la Lega di Salvini: in riva all’Adriatico quattro anni fa sfiorava quasi il 20% (19,44%) ora si ferma a 7,91% dietro al M5S e tallonato dalla terza forza del centrodestra Forza Italia (6,61%).

Il Pd in realtà, a Rimini, è andato persino meglio rispetto al 2018. Ma in uno scenario che, esiti finali alla mano, lo ha penalizzato per non aver saputo costruire produttive alleanze, come ha prontamente evidenziato anche il sindaco Jamil Sadegholvaad nel suo intervento. Il Pd nel 2018 aveva chiuso nel riminese alla Camera con il 22,14%, oggi cresce comunque al 28,05% spinto molto facilmente da un candidato forte come l’ex sindaco Andrea Gnassi, che arrivava da 10 anni di governo ed è riuscito a far sentire il suo carisma soprattutto sull'elettorato del capoluogo (lo scarto con Morrone in città è stato di 838 voti) un po' meno in termini provinciali. Il Pd a giochi conclusi si conferma primo partito in terra riminese, ma costretto a navigare da solo in acque agitate, mare dove svettano le vele di una forte coalizione compatta di centrodestra che ha giocato, da unita, il ruolo del gigante.