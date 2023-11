Fratelli d'Italia si rinnova sul territorio, Marcello verso la guida del partito. In 700 chiamati al voto

Fratelli d’Italia è al lavoro sul territorio per definire il suo prossimo futuro. Sarà il centro Sgr, il prossimo 3 dicembre, la sede del congresso che deciderà il nuovo coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni e dei componenti del consiglio direttivo. Salvo colpi di scena a correre, da solo, sarà il consigliere comunale riminese Nicola Marcello, che ha già completato le procedure per presentare a Roma candidatura e programma. Al momento non risultano altre candidature ufficiali, ma le procedure sono ancora aperte: dato che c’è tempo fino a domenica per la presentazione dei candidati. Discorso diverso invece per il direttivo provinciale, con i papabili componenti che potranno annunciare la propria candidatura direttamente il 3 dicembre, durante il dibattito del mattino.

Durante le scorse ore è stato definitivo il programma del congresso. Che prevede al mattino (dalle 9 alle 12) i saluti delle autorità e il dibattito congressuale. Nel pomeriggio, dalle 12 alle 18, scatteranno le procedure elettorali. Potranno votare circa 700 tesserati riminesi, che risultavano in regola con l’iscrizione alla data dello scorso 30 settembre. La segreteria congressuale è stata affidata a Giulio Mignani, Diego Pensalfini e Fabio Vergoni. Durante l’intervento del mattino sono stati invitati a prendere parte tutti i parlamentari della regione, a partire dalle rappresentanti riminesi Domenica Spinelli e Beatriz Colombo. Ma invitati sono anche sindaci di area e presidenti delle associazioni di categoria.

In casa Fratelli d’Italia sembra dunque che si vada con una candidatura unitaria. Dopo che tante voci si erano rincorse durante le scorse settimane. A partire dalla posizione dell’attuale vice coordinatore Filippo Zilli che era uno dei papabili, ma che di recente aveva deciso di dimettersi dalla carica di consigliere comunale a Rimini. Così salvo novità al last minute, Nicola Marcello sarà il candidato: “Ho già provveduto a inoltrare tutta la documentazione a Roma – spiega Nicola Marcello a RiminiToday -, non sono a conoscenza al momento di un possibile secondo candidato. Insieme alla candidatura è stato allegato il programma di mandato, lavoreremo per essere una forza costruttiva sul territorio, sentendoci responsabili: perché se è vero che sul territorio siamo all’opposizione a Roma siamo invece al Governo. Siamo per cui chiamati a fare proposte concrete e propositive sui temi cardine del nostro partito”.

Ci sono due partite importanti da affrontare, in vista del 2024. Le elezioni Europee e le amministrative del prossimo giugno, con alcuni comuni significativi della provincia che andranno al voto, come Bellaria Igea Marina e Santarcangelo di Romagna. “In vista delle elezioni lavoreremo uniti come coalizione di centrodestra – sono le intenzioni di Nicola Marcello se sarà coordinatore -, posso già dire che ci sarà un appoggio ai sindaci uscenti, a partire da Filippo Giorgetti a Bellaria, ma lo stesso vale anche per San Leo. Per i comuni dove non eravamo in maggioranza lavoreremo per cercare il candidato migliore. A Santarcangelo e Bellaria la nostra intenzione è quella di costruire liste con il simbolo proprio di Fratelli d’Italia. Inoltre ci sarà il tema delle europee, correremo per un parlamentare in Emilia Romagna e dovremo lavorare per un risultato ottimale”.