Futuro Verde: "Un nuovo parcheggio sul lungo fiume coperto da pannelli fotovoltaici"

Lo scorso 30 dicembre, il consiglio comunale di Bellaria Igea Marina ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, di portare avanti nel proprio territorio lo sviluppo di comunità energetiche. "Come Futuro Verde per Bellaria Igea Marina - si legge in una nota -, non possiamo che accogliere positivamente la notizia e pensare all’iniziativa social, da noi realizzata lo scorso 14 maggio 2021, dal titolo Europa ed Ambiente: opportunità e sfide per un nuovo green deal.

In questa occasione, infatti, era stata rilanciata la proposta, nell'eventualità che si prospetti la volontà da parte dell'amministrazione comunale di realizzare un nuovo parcheggio sul lungofiume, di posizionare in copertura dei pannelli fotovoltaici. L'utilità di questa tipologia di iniziativa interesserebbe un importante fetta del territorio bellariese, come Borgata Vecchia, in quanto zona altamente energivora in cui oltre ad un agglomerato di abitazioni è presente una scuola e il Palazzo dei Congressi.

"Attraverso iniziative di questo tipo - conclude la nota -, si potrebbe dare la dimostrazione effettiva di un impegno concreto da parte dell'amministrazione, di andare verso obiettivi ambiziosi come la realizzazione di una comunità energetica capace di coniugare l'alto dispendio energetico alla rigenerazione elettrica sostenibile e quindi a offrire la possibilità di poter dar seguito a tale ordine del giorno".