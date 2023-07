G20 Spiagge: uno Status che consenta di amministrare. Le comunità marine in commissione parlamentare

Di fronte a un annunciato record di presenze durante la stagione balneare 2023, i Sindaci del network G20Spiagge affrontano una scadenza attesa e ricercata: mercoledì 26 verranno sentiti in audizione presso la X Commissione Parlamentare sulla proposta di legge per lo “Status delle Comunità Marine”. Si concretizza così, un lungo percorso di almeno 3 anni che ha consentito di presentare al Parlamento una proposta condivisa e trasversale nell’interesse delle comunità dei residenti e della sostenibilità ambientale e sociale del turismo marino.

“Prosegue un percorso – sottolinea la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi - che ha avuto fin da subito l'obiettivo di dare risposte a esigenze reali di città come la nostra che da 16 mila abitanti nel periodo invernale arriva a oltre 100 mila nei mesi estivi. Stiamo raggiungendo risultati concreti con la nostra azione congiunta come Sindaci e l'audizione in X Commissione ne è la prova. Vogliamo garantire a turisti e cittadini un alto livello di servizi, di sicurezza e di qualità della città.

Comincia un iter che i Sindaci hanno contribuito ad accelerare e a rendere molto concreto: “Siamo tutti impegnati come Sindaci – afferma Roberta Nesto, Sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20Spiagge – a facilitare l’approvazione di questo importante strumento legislativo. Confidiamo in tempi rapidi e nella maggior condivisione possibile verso un provvedimento che modifica nel profondo la capacità di governare le nostre città a fisarmonica: oggi, nel mio Comune di 13 mila abitanti, io devo provvedere a 163 mila persone… e non ho strumenti adeguati. Siamo concreti, chiediamo il possibile!”

La X Commissione sarà il primo dei passaggi formali per lo Status e fin da ora il G20Spiagge sta cercando di contribuire alla sua approvazione con una diffusione dei temi su tutto il territorio nazionale. È una legge che riguarda tutti e in tutte le regioni italiane.