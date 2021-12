Gaia Giulianelli è la nuova segretaria del circolo Pd San Giuliano mare e borgo

Continua il rinnovamento nel Partito Democratico di Rimini: eletta segretaria del circolo San Giuliano Mare e Borgo la giovane Gaia Giulianelli, durante l'assemblea congressuale svoltasi martedì alla presenza sia dei consiglieri comunali Giuliano Zamagni ed Edoardo Carminucci che dei candidati alla segreteria comunale Fiorella Zangari, provinciale Filippo Sacchetti e regionale Luigi Tosiani.

21 anni, attivista nei Giovani Democratici, Gaia studia Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Bologna, Campus di Forlì. Il suo programma mira "a rilanciare l'attività del circolo di fronte alle nuove sfide che si dovranno affrontare nel futuro prossimo e a promuovere un rinnovamento nei metodi, nelle forme e nei contenuti dell'attività politica". Punti principali sono "l'avvicinamento dei giovani al Partito attraverso l'attenzione alle grandi tematiche traslabili in azioni concrete sul territorio; l'aggiornamento dei database e la riorganizzazione dei mezzi di comunicazione del circolo per restare al passo con la società che si evolve; un'attenzione alla mobilità e le implicazioni che questa può avere in particolare nel territorio di San Giuliano e del Borgo.".

Gaia si è inoltre molto spesa sia per la raccolta firme per l’eutanasia legale sia in campagna elettorale, soprattutto a sostegno di candidati consiglieri comunali come Edoardo Carminucci, segretario dei Giovani Democratici di Rimini, al fianco del quale si impegnerà a portare avanti battaglie di civiltà e per i diritti.