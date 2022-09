Gennari e Croatti (M5s) denunciano la "situazione insostenibile del pronto soccorsi di Rimini"

"Preoccupa la situazione del Pronto Soccorso di Rimini e le testimonianze di medici ed infermieri chiamati a turni extra per affrontare le carenze croniche di personale nei settori di prima linea. Inaccettabili anche le testimonianze dei pazienti stremati da attese interminabili che, in qualche caso, raccontano perfino di mancanza di un numero sufficiente di barelle". A denunciare quella che viene definita "Una situazione grave che pare quasi inimmaginabile in un territorio come il nostro, in cui i servizi sanitari pubblici rappresentano da sempre una assoluta eccellenza" sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle Mariano Gennari e Marco Croatti candidati, rispettivamente, alla Camera e al Senato per le prossime elezioni politiche. "Le misure urgenti adottate quest’estate, con medici spostati da altri reparti - proseguono in una nota stampa congiunta - non sono state sufficienti e rischiano di creare ulteriori problemi di riduzione delle prestazioni in quei reparti, come denunciano le categorie e i sindacati, e il rischio che questi enormi disagi portino tanti medici ad abbandonare le strutture sanitarie pubbliche per firmare contratti con quelle private. Servono urgentemente risorse e investimenti per affrontare queste criticità, si deve intervenire sui numeri chiusi delle Università ed è necessario che si trovino soluzioni organizzative non calate dall’alto ma elaborate attraverso il dialogo con medici e infermieri che, grazie al loro enorme impegno in prima linea, stanno subendo questa difficile situazione, che si riscontra anche nell’ospedale di Cattolica. In questo senso è positivo che il gruppo consiliare Gloria Lisi per Rimini abbia fatto richiesta di Consiglio tematico sui problemi del Pronto Soccorso e della sanità di Rimini. Sarà un importante momento di approfondimento e confronto per la città".