Gessaroli (Alleanza civica), incontra i commercianti del mercato coperto: "Una struttura fatiscente e poco funzionale"

Il Candidato Sindaco Massimiliano Gessaroli di Alleanza Civica, martedì, ha incontrato i commercianti del Mercato Coperto per parlare delle criticità che interessano la struttura e non solo: "I commercianti ci hanno illustrato le varie criticità che, da anni, non vengono risolte, dopo reiterate promesse di tutti i generi da parte di questa e delle passate amministrazioni – spiega Gessaroli -.Ci hanno parlato di affitti esosi richiesti dal Comune, che hanno spinto vari commercianti ad andarsene se non addirittura a fallire, così come impediscono nuovi arrivi con bandi di gara sempre deserti, senza dimenticare i costi delle spese condominiali che fanno praticamente raddoppiare l’affitto e, soprattutto, della importanza di incrementare il numero delle attività presenti, rimanendo sempre in campo alimentare o anche diversificandosi in altri generi ma, in questo caso per la diversità di orario, con la necessità di creare chiusure autonome per ogni singola attività – sottolinea Gessaroli -.Ci siamo confrontati anche riguardo l’implementazione della riqualificazione energetica e l’urgente ristrutturazione del tetto fatiscente, ricoperto di cacche di uccelli e quant’altro, che poco si confà ad un luogo in cui vengono venduti prodotti alimentari, oltre alla realizzazione di una vera isola ecologica esterna e protetta per il deposito dei rifiuti. Hanno bisogno di parcheggi sia per i clienti che per i veicoli commerciali che portano la merce, indispensabile alle loro attività, e che non sarebbero certamente risolti dal mega-parcheggio in piazza Roosevelt. Sono oltremodo preoccupati per la certa diminuzione delle loro attività se venisse spostata la scuola Repubblica dal centro e portata a poche centinaia di metri dal nuovo Conad Macanno. Noi riteniamo che il Mercato Coperto sia una struttura storica per la nostra città, di ritrovo ed aggregazione sociale per la nostra comunità, dove sia possibile ritrovare la qualità dei prodotti alimentari impensabile da reperire nei supermercati – conclude Gessaroli -.Mi sono permesso di rassicurare i commercianti, sottolineando che la mia amministrazione interverrà strutturalmente e funzionalmente per cercare di risolvere tutte le problematiche evidenziate, per fare decollare di nuovo il Mercato Coperto, facendolo così ritornare ai fasti di un tempo".