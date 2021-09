Gessaroli: "Il nostro programma per lo sport è molto ambizioso e coinvolgerà i nostri cittadini a 360°"

Il candidato a sindaco di Cattolica per Alleanza Civica illustra il progetto per trasformare la città in un polo sportivo

"Il nostro programma per lo sport è molto ambizioso e coinvolgerà i nostri cittadini a 360°". A puntare sulle attività sportive è il candidato di Alleanza Civica a sindaco di Cattolica Massimiliano Gessaroli che spiega "Siccome riteniamo che lo sport, in tutti i suoi aspetti: educativo, formativo, aggregativo e sociale, sia molto importante per una comunità, crediamo che questo debba coinvolgere l’individuo in tutto il suo percorso di vita, dall’infanzia all’età adulta fino a quella più anziana, con particolare attenzione alle persone con disabilità". Sono 6 i punti su cui si incentrerà l'attenzione di Gessaroli a partire dalla scuola con la "Promozione dell’educazione dei bambini alla conoscenza e all’attività delle pratiche sportive, anche con la compartecipazione, come proposto dalle società sportive, di istruttori sportivi per la loro presentazione". Al centro del progetto anche i quartieri: "Saranno identificate varie aree per la predisposizione di campetti da basket, da pallavolo per i più giovani e di bocce per i meno giovani". Particolare attenzione anche verso i disabili con "Grande impegno alla promozione all’attività sportiva anche alle persone con disabilità sia ludica che agonistica, sia con la correlazione con le società sportive, sia con interventi facilitatori di trasporto o aiuto economico".

Per quanto riguarda le società sportive ci sarà un "Continuo confronto per pianificare assieme a loro interventi logistici, strutturali e finanziari necessari alla loro funzione riattivando una vera attività della Consulta Sportiva" e allo stesso tempo si creerà un ufficio dello sport per dare un "Fondamentale aiuto alle società sportive nei tanti aspetti burocratici, promozionali, ricerca di sponsorizzazioni e finanziamenti per agevolarli nella loro attività. Aiuto ai cittadini per conoscere le varie offerte del territorio ed ausilio al loro contatto".

"Riferendoci alle nostre conoscenze competenze potremmo sviluppare, assieme alle società sportive, quanto segue - conclude Gessaroli - organizzare tornei calcistici giovanili anche con squadre professionistiche nazionali ed internazionali; organizzare tornei di tennis invitando guest star; organizzare gare ciclismo con la presenza di squadre professionistiche (vedi Emirates Colnago); organizzare tornei di pallavolo maschile e femminile; implementazione dei meeting di atletica. Ma soprattutto cercare sponsor per ridurre i costi alle famiglie per le iscrizioni alle varie attività sportive".