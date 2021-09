Gessaroli incontra i commercianti: "Il centro di Cattolica deve tornare ad essere vivo e vitale"

Nella giornata d lunedì il candidato Sindaco di Alleanza Civica Massimiliano Gessaroli ha incontrato una delegazione di commercianti del centro: "Abbiamo analizzato il grave dissesto urbano della zona, di strade, marciapiedi e, soprattutto, di una illuminazione pubblica fatiscente è priva di qualsiasi manutenzione – spiega Gessaroli -.Abbiamo valutato gli interventi necessari alla rivitalizzazione del centro e della viabilità, che per noi non può prescindere dal doppio senso in via Del Prete e sul lungomare. Inoltre, abbiamo discusso sul problema dei parcheggi, dove ho dimostrato l’inconsistenza del progetto del mega parcheggio in Piazza Roosevelt a favore del recupero dei parcheggi in Viale Matteotti e Corridoni, dovuti alla eliminazione della ciclabile, al mantenimento degli stalli dei motorini sul lungomare in modo che non vengano perduti altri 60 parcheggi per le vetture nelle strade limitrofe. E poi l’uso di aree pubbliche come, ad esempio, il retro del Comune, e l’area delle ex scuole medie Filippini, per incrementare questo numero. Se necessario, si potrebbe pensare ad un accordo con i privati per l’utilizzo di zone alternative (OM e altre) – conclude Gessaroli -. In ultimo, abbiamo anche analizzato le attività promozionali che potrebbero essere messo in campo per attirare avventori in quello che dovrebbe diventare, nei fatti e non soltanto a parole, il salotto di Cattolica: Viale Bovio".