Giancarlo Lazzaretti (3V) in corsa per la carica di sindaco di Verucchio

Scende in lizza per la carica di sindaco di Verucchio Giancarlo Lazzaretti che, per il Movimento 3v, è pronto ad affrontare la sfida elettorale. "Vivo a Villa Verucchio da sempre - spiega l'aspirante primo cittadino - qui ho frequentato le scuole ed ho creato la mia famiglia, con mia moglie e le mie due figlie. Come elettrotecnico ho lavorato in Italia e all’estero, da dipendente e da piccolo imprenditore, sono parte attiva da molto tempo nel settore sociale (Ci.Vi.Vo., AID Rimini). L’interesse per il volontariato mi ha portato a essere Presidente per alcuni anni dell’Associazione Italiana Dislessia di Rimini. Sono un uomo semplice e sincero, mi mostro per quello che sono e credo fortemente nei legami. Lo scontro è il veleno dei nostri giorni, particolarmente in politica, le discussioni sterili e il clamore a cui siamo abituati, sono convinto che disorientino le persone e vorrei sottolinearlo: non fanno per me".

"Sono una persona che crede nel valore della parola data - conclude - ed ora sono pronto a candidarmi. Prediligo lavorare su progetti condivisi e realizzabili, per questo mi sono circondato di persone a cui piace la concretezza, la correttezza e che come me vivono e hanno a cuore la nostra Verucchio. Un proverbio africano dice: “Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme”. Sarò pronto ad ascoltare, confrontarmi, accogliere i vostri dubbi con l'obiettivo di rappresentare insieme ai miei compagni di viaggio una nuova opportunità per tutti noi abitanti di Verucchio. Auguro buon lavoro agli altri candidati, se potessi far loro un invito, sarebbe per due chiacchiere davanti un caffè, e magari scoprire quanto è bello essere dalla stessa parte, se questa parte è: Verucchio".