Giorgia Meloni a Rimini per il congresso nazionale della Cgil

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà al congresso nazionale della Cgil che si apre a Rimini il 15 marzo. L'intervento della premier è previsto per venerdì 17 alle 12. Sabato si concludono i lavori. Meloni è la prima presidente del Consiglio di centrodestra a partecipare a un congresso della Cgil. In passato erano stati delegati ministri o il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta. Altri presidenti del Consiglio presenti in passato sono stati Spadolini, Craxi e Prodi. Landini sottolinea che al congresso è sempre stato invitato il premier in carica e il fatto che Meloni abbia accettato "è un fatto positivo di rispetto e riconoscimento della nostra organizzazione". Nel merito il segretario della Cgil si rivolge al "governo e Parlamento tutto perché tornino a occuparsi del tema del lavoro".