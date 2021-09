Giorgia Meloni a Rimini per incontrare Ceccarelli e i candidati: "A Rimini cambiare si può"

"Sono qui per portare il mio personale sostegno, e di Fratelli d'Italia, ad Enzo Ceccarelli. A Rimini si può vincere, il cambiamento è ad un passo", ha detto. Il candidato sindaco del centrodestra Enzo Ceccarelli, dopo la trasferta mattutina a Bologna per il comizio di Giorgia Meloni ha ospitato a Rimini la leader di Fratelli d'Italia, per un caffè al bar Pascucci di Marina Centro. Meloni ha tenuto un comizio in piazza Galvani a Bologna, per poi spostarsi in Romagna nel pomeriggio: prima a Ravenna e poi a Rimini. Due soste brevi, per incontrare i candidati sindaco e alcuni militanti. Ad aspettarla, a Rimini, c'erano tutti i candidati di Fratelli d'Italia e tanti simpatizzanti accorsi appena la notizia è girata. E' seguita circa un’ora di incontro privato, nella quale Ceccarelli ha avuto modo di confrontarsi sulle tante tematiche del territorio e ricevere grande sostegno da parte del partito della Meloni. "Mancano ancora 7 giorni, sono qui per dire a tutti i riminesi che cambiare si può, cambiare si deve”, ha detto.