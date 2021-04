Giornata della Terra, Nadia Rossi (Pd) incontra i volontari al servizio della città

Nella Giornata mondiale della Terra, che dal 1969 si celebra il 22 aprile, la consigliera regionale Pd Nadia Rossi è a Rimini insieme ad alcuni dei volontari del Progetto CI.VI.VO. - Civico. Vicino. Volontario., all’Assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli e ai Carabinieri forestali. Civivo è un progetto che, con il supporto del Comune di Rimini, dal 2011 anima la città. Ad oggi sono 73 i gruppi che si sono costituiti, già 4 quelli nati nei primi mesi del 2021, e che contano sul contributo di 900 residenti.

“Persone generose e responsabili, che mettono a disposizione il loro tempo in favore della collettività e per questo le ringrazio. La loro lodevole missione è il recupero di spazi e luoghi dal degrado per realizzare un ambiente urbano più accogliente per tutti. Ognuno, portando la sua piccola goccia, realizza una marea di solidarietà e civismo attivo. La città di Rimini e i riminesi hanno davanti un esempio virtuoso grazie al Progetto Ci.Vi.Vo.” sottolinea Rossi.

“In questa giornata così speciale, che celebra il nostro Pianeta, i gruppi Ci.Vi.Vo di Casalecchio e San Salvatore di Rimini si sono occupati di abbellire una rotonda stradale con messaggi chiari sul rispetto dell’ambiente e realizzare progetti anche grazie alle insegnanti e i bambini della scuola primaria di via San Salvatore. – spiega Rossi aggiungendo – Con un cuore verde viene reso riconoscibile uno spazio che era stato un po’ dimenticato e che torna al centro. Un nuovo cuore pulsante capace di sensibilizzare diverse generazioni sui temi dell’ambiente e della sostenibilità”.