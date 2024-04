Giovanardi incontra gli elettori bellariesi: "Il Porto Canale deve tornare ad essere cuore pulsante della nostra città"

"Il Porto Canale deve tornare ad essere cuore pulsante della nostra città". Cosi ha esordito il candidato a sindaco di Bellaria Giovanni Giovanardi che, lunedì sera, ha tenuto un incontro elettorale davanti a residenti ed operatori del settore della pesca. L'aspirante primo cittadino, insieme ad alcuni dei candidati delle 2 liste civiche (Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina ed un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina) che lo sosterranno durante le prossime elezioni amministrative, ha condiviso una panoramica su una pluralità di argomenti inerenti la zona Porto e non solo.

"La sicurezza del Porto canale è precondizione a tutto - sottolinea Giovanardi. - In passato e siamo nel 2018, costruendo dialogo e collaborazione, con la cooperativa dei Marinai, si è ritenuto che lo stimolo da loro portato al tavolo come quello del pennello di prolungamento del molo, argomento oggi di attualità, dovesse costituire un punto di partenza per un ragionamento più complessivo sullo stato di sicurezza del Porto. Oggi comprendiamo le preoccupazioni sui tempi allungati dell’intervento (non ancora iniziato e poco chiaro fin dalla cartellonistica presentata) da parte degli stessi operatori della pesca e degli operatori turistici in città. Come spesso ricordato nei nostri incontri pubblici nei quartieri, ho ritenuto in passato e ritengo attuale oggi porre la centralità del Porto, la sua unicità, la sua identità al centro del nostro programma, facendo attenzione a non veicolare false promesse e costruendo con il dialogo e l’ascolto soluzioni spendibili a beneficio della fruibilità di questo luogo. Come dimostrato nella precedente azione amministrativa che mi ha visto assessore al demanio ed all’ambiente, sarò sempre disponibile a dialogare per trovare soluzioni le più condivise possibili. Registro altresì, le difficoltà di mettere a terra, progetti come quello del vecchio ponte sulla Statale, fonte anch’esso nel recente passato (Maggio 2023) di forti preoccupazioni per operatori e residenti delle 2 sponde del torrente. Difficoltà tecniche e pareri vincolanti degli organi sovracomunali che se ben spiegate, devono fotografare bene la situazione esistente”.

"Il porto Canale - prosegue il candidato - come luogo fisico degli eventi, degli spettacoli, dell’unicità della Città, oggi simbolicamente divisa anche dalle scritte in esso riportate. Spazio adeguato a raccogliere cittadini e turisti, perché come sosteniamo da tempo una Città di Mare deve saper cogliere tutte le opportunità partendo proprio da qui". Nel corso dell’incontro sono emersi temi importanti e dibattuti ampiamente, riporta Giovanardi sottolineando "il ruolo funzionale dei quartieri come contenitori, oggi abbandonati, di dialogo tra Istituzioni e cittadini; infatti si ritiene discutibile la scelta di non attivarli da parte dell’Amministrazione. Cosi come servirà a breve comprendere quali servizi al cittadino e di quali emergenze in ambito sanitario si occuperà la Casa di Comunità; ad oggi il percorso di strutturazione appare non chiaro cosi come la definizione e l’erogazione dei servizi che saranno in essa disposti".

Durante la serata, ha aggiunto Giovanardi, "forte contrarietà è emersa negli interventi di alcuni cittadini presenti sul tema della localizzazione della nuova Scuola nell’area ex maf (centro tennis Bellaria); si ritiene tale scelta come spesso ribadito negli incontri di zona, non adeguata alle aspettative di dotazione di servizi per la scuola oltreché difficile per il contesto urbano in cui viene insediata, considerando sin d’ora ad esempio la via Ravenna, una strada con alto carico di traffico veicolare. Sul tema del commercio e delle preoccupazione degli operatori di settore, va sostenuto un approccio che regoli con strumenti ed indirizzi l’intero comparto; dai negozi di qualità agli ambiti di vicinato, alle piccole attività di tradizione non basterà solo dimostrare vicinanza in campagna elettorale ma occorrerà far leva su scelte precise e puntuali che favoriscano l’allungamento delle aperture ed una migliore interazione con il pubblico non solo locale. Servirà senz’altro ricostruire una cultura dell’acquisto locale, richiamata costantemente da eventi e dalla maggiore fruibilità del sistema dei parcheggi verso le nostre aree centrali”.

Giovanardi, rivendica nella sua candidatura a sindaco, "di essere civico da sempre ed autonomo dai partiti. La mia presenza e conoscenza del territorio si racchiude nello spirito con il quale affronto questa campagna elettorale; con le persone ogni giorno. E così sarà in caso di mia affermazione".