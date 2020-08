Giovani Democratici, Carminucci rieletto all’unanimità: "Il rinnovamento non si annuncia, si pratica"

Martedì i Giovani Democratici di Rimini hanno celebrato il proprio Congresso e rieletto all’unanimità Edoardo Carminucci come segretario provinciale della giovanile. "L’immagine che ci restituisce il Congresso di oggi è quella di una giovanile forte e coesa, un gruppo di tanti giovani di buona volontà che si spende per il bene comune. In meno di due anni i nostri tesserati sono triplicati, abbiamo saputo organizzare azioni capillari e iniziative che hanno coinvolto in maniera inedita, anche tramite i “nuovi” strumenti che il lockdown ci ha imposto - evidenzia -. Digitalizzazione, ambiente e cultura devono essere i capisaldi di un’agenda di governo, soprattutto del territorio, per la quale come giovani generazioni possiamo contribuire in maniera importante".

"Viene davvero prima il noi e poi l’io, lavorerò e lavoreremo affinché il senso di comunità che ci contraddistingue possa portare a frutti ancora migliori - continua -. Nel segno della continuità, spero che i Giovani Democratici non smettano mai di rappresentare uno sprone positivo per i nostri amministratori locali e uno spazio di idee ed elaborazione politica per la giovane cittadinanza. Un nostro obiettivo fondamentale è quello di porci come avanguardie di una società che sappia aprirsi al mondo riconoscendo i diritti di tutti, impegnandoci nel rappresentare efficacemente ogni sensibilità politica all'interno dei valori democratici di progressismo, europeismo, ambientalismo, antifascismo ed attenzione alle politiche di genere. Con umiltà, con passione, con tanta volontà di ascolto. Insieme".