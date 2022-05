I Giovani democratici al fianco di Daniela Angelini: "Trasformiamo Riccione in una città Erasmus"

Intercettare i fondi del Pnrr con progetti volti a costruire il futuro di Riccione; “ Riccione città Erasmus”, ovvero una città che investe e promuove nelle proprie scuole scambi culturali per accrescere e sviluppare l’Internazionalità di Riccione tra i più giovani e il sostegno forte allo sviluppo di una politica legata alle pari opportunità. Sono questi alcuni degli spunti emersi all’iniziativa “ RiccionEuropa oggi!” organizzata dai Giovani Democratici della provincia di Rimini, svoltasi allo studio 5.4, per presentare il proprio contributo alla campagna elettorale a sostegno del Partito Democratico per Daniela Angelini sindaco.

L’ iniziativa è partita con l’introduzione di Alessandro Romano, membro della segreteria del Pd cittadina e di quella provinciale Giovani Democratici, per ribadire il traguardo raggiunto col primo tandem di candidati iscritti alla giovanile nelle liste del Partito Democratico. Sono, poi intervenuti, per presentarsi e discutere del proprio impegno e dei propri obbiettivi, i candidati consiglieri Maria Chiara Ricci e Filippo Cupparoni. In particolare, è emerso l’impegno nel realizzare: una politica legata alla parità di genere con l’impegno di azioni concrete sul tema; un sostegno a un divertimento sano, di qualità e diffuso nel territorio e un investimento sull’istruzione per promuovere scambi culturali tra le scuole superiori della città con altre di altri paesi.

In seguito, hanno preso parola la coordinatrice nazionale dei Giovani Democratici Caterina Cerroni e il segretario regionale dei Giovani Democratici Enrico Verdolini per portare il saluto e il sostegno della comunità dei Gd a livello regionale e nazionale.

Infine, è intervenuta l’ eurodeputata Alessandra Moretti per sostenere le opportunità che il Next Generation Eu può offrire anche a Riccione e la candidata sindaca Daniela Angelini per rilanciare l’idea , accolta già a un’ iniziativa del Partito Democratico, di un tavolo permanente tra amministrazione pubblica e giovani per sostenere e favorire inclusione e partecipazione dei giovani alla vita attiva della città, oltre che per sostenere un impegno di una politica basata su uno sviluppo che guardi alle nuove generazioni.