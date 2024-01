Nadia Rossi (Pd) chiede di fare chiarezza sui contratti di apprendistato nel turismo

Fare chiarezza sulle novità nei contratti di apprendistato nel settore turistico. A domandarlo, in un'interrogazione, è Nadia Rossi (Pd) che chiede "di chiarire quale impatto abbia la nota dell’Ispettorato del Lavoro sull’assunzione di minorenni, al di fuori del percorso scolastico, con contratto di apprendistato nel settore turistico alberghiero per la stagione estiva e chiarire con il Ministero se, per i giovani che abbiano assolto l’obbligo di istruzione nel sistema di istruzione formazione, si possa considerare “coerente” l’esperienza lavorativa con contratto di apprendistato stagionale, anche in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato, vista comunque l’importanza che i giovani possano acquisire, attraverso tale esperienza formativa, competenze trasversali, organizzative e relazionali. Vogliamo capire se possiamo dare ancora ai nostri giovani una opportunità di lavoro legale".

"Vogliamo dare certezze ai ragazzi e alle imprese che fanno queste tipologie di contratti e per questo la Regione ha attivato un confronto con il ministero del Lavoro per avere certezze", spiega l'assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Colla. Parole alla luce delle quali Nadia Rossi si dice soddisfatta perché "la Regione conferma attenzione alla vita dei cittadini, della scuola e del sistema produttivo".