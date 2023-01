Giunta e Consiglio comunale di Santarcangelo, in un anno 79 sedute e 282 delibere approvate

Nel 2022 sono state 189 le delibere di Giunta approvate da sindaca e assessori: 68 le sedute – una ogni cinque giorni – che si sono svolte in modalità mista per consentire di partecipare anche ad amministratori, dirigenti e funzionari impossibilitati a presenziare di persona. La modalità che ha unito presenze in aula e collegamento in videoconferenza ha caratterizzato anche i lavori del Consiglio comunale che nell’ultimo anno si è riunito 11 volte e ha approvato 93 delibere. Agli atti approvati si aggiungono poi momenti di discussione e approfondimento, come i lavori preliminari dell’ufficio di presidenza e delle commissioni consiliari, oltre a mozioni, interrogazioni e ordini del giorno che hanno contribuito a tracciare l’azione amministrativa dell’ultimo anno.

In crescita del 4% rispetto al 2021 sia le delibere approvate dalla Giunta che quelle del Consiglio: “Il segno che, in questa fase storica di criticità e incertezza, abbiamo cercato di lavorare spediti per dare risposte tempestive a cittadini e imprese – afferma la sindaca Alice Parma – continuando al tempo stesso a immaginare il futuro di Santarcangelo: un lavoro costante e spesso invisibile, a cui non è facile riuscire a rendere merito pubblicamente”. “Durante l’anno appena concluso, l’Amministrazione comunale ha inoltre visto avvicendarsi quasi il 30% del personale tra pensionamenti e mobilità: un ricambio professionale e generazionale che ha sicuramente richiesto a tutti uno sforzo in più, a maggior ragione in questa fase di emergenza, ma che sicuramente – conclude la sindaca Parma – sarà messo a frutto come investimento sul futuro e sul miglioramento della macchina comunale”.