Giustizia, verso il referendum: incontro con la vicepresidente del Senato Anna Rossomando

Venerdì alle 18, nella Sala Marvelli della Provincia di Rimini, in via Dario Campana 64, si parlerà della Riforma del Csm e dei referendum abrogativi sulla Giustizia insieme alla vicepresidente del senato e responsabile Giustizia Pd Anna Rossomando. Il prossimo 12 giugno i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sui cinque referendum abrogativi in tema di giustizia. "Il Pd di Rimini con questo incontro si è assunto l’impegno di informare e far conoscere i contenuti dei quesiti e come potrebbero trasformare l’ordinamento italiano", si legge nella presentazione dell'appuntamento. Nell'occasione Rossomando presenterà inoltre, le proposte del Pd sulla giustizia e i punti salienti della riforma del Csm.