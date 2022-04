Gloria Lisi non ci sta e attacca Sadegholvaad: "Altro che buoni risultati, molte le promesse non mantenute"

Dopo il bilancio diramato dal sindaco Jamil Sadegholvaad in riferimento ai primi sei mesi di mandato, interviene con una dura presa di posizione la consigliera Gloria Lisi. La sfidante alle ultime elezioni sostiene che "quanto si legge in questi giorni sui giornali di roboanti interventi e intensa attività della macchina comunale, non corrisponde alla realtà dei fatti". Secondo la Lisi: "Il sindaco Sadegholvaad aveva dichiarato che nei primi 100 giorni di mandato avrebbe portato in consiglio comunale sette delibere, invece i numeri parlano di un’attività di consiglio e commissione blanda, dove se non vi fossero i consigli tematici non avremmo quasi avuto argomenti da trattare, dove le commissioni non vengono convocate e dove gli assessori sfuggono al confronto sui temi cari alla citta".

"Noi consiglieri, Gloria Lisi e Stefano Brunori - prosegue la nota - siamo gente pratica e abbiamo schematicamente sintetizzato i roboanti risultati nei fatti ottenuti dal sindaco, perché vedete quando si dispone, a spese dei cittadini, naturalmente, di efficientissimi, preparatissimi e super professionali giornalisti che lavorano nell’ufficio stampa del Comune, si può facilmente raccontare la realtà con fantasmagoriche dichiarazioni. Il cittadino, purtroppo, molte cose non le sa e fa fatica e conoscerle e per questo noi siamo qui anche per onore e rispetto della verità, quella che poi, fa male quando le evidenze dei fatti dimostrano che tante promesse non vengono portate a compimento. E sono passati già più di 100 giorni".