Gloria Lisi, candidata a sindaco di Rimini, vede il ballottaggio vicino

Approfittando di un incontro operativo per condividere le indicazioni e le varie modalità della gestione nei seggi e nelle sezioni della rappresentanza delle liste che la sostengono, Gloria Lisi ha voluto ringraziare, a poche ore dalla chiusura della Campagna elettorale, tutti coloro che in queste settimane si sono impegnati al suo fianco. È stata una lunga ed entusiasmante avventura”, ha detto Gloria Lisi nel suo intervento, “in cui ci abbiamo messo cuore e faccia, è stato un grandissimo atto di coraggio e di fiducia nei nostri confronti, una vera sfida. Abbiamo tolto tempo alle nostre famiglie, rinunciato tante volte ai nostri hobby e al nostro riposo. Ma oggi siamo qui ad un passo da un traguardo, il ballottaggio, che molti ritenevano per noi impossibile ma che invece sembra proprio vicino. Nelle nostre liste abbiamo candidato tante donne, tanti giovani che si avvicinano alla politica per la prima volta, e molti di loro non ha mai fatto politica. In poche settimane siamo riusciti a creare una nuova grande famiglia che ci ha fatto ritrovare vecchi amici, ha creato nuove amicizie, e ha unito in sé generazioni e classi sociali diverse. Non siamo mai scesi a compromessi con nessuno, confrontandoci ogni giorno lungo questa campagna elettorale con delle vere e proprie corazzate, creando probabilmente un nuovo modo di fare politica, dove non si sono usati ricatti e prevaricazioni, gruppi di potere e promesse di incarichi. Non si sono fatti grossi investimenti, ma siamo andati davanti ai nostri cittadini usando la fantasia unita alla preparazione di tutti. Ognuno di noi ha messo un piccolo pezzo di puzzle per creare una struttura dapprima guardata con sospetto e presa un po’ sottogamba, oggi rispettata. Vi voglio quindi ringraziare tutti, uno per uno per la fiducia che mi avete accordato, per avermi fatto crescere, e per aver mai mollato. Un grazie sincero a tutta la squadra di super eroi candidati e candidate, che hanno collaborato a creare un fantastico programma, e a quanti si sono spesi in giro per la città. Dopo settimane di duro lavoro e tanta fatica siamo riusciti a coinvolgere tanti Riminesi mettendoci in gioco per migliorare insieme la nostra città. Abbiamo vinto la scommessa di riportare entusiasmo e passione politica in tanti che avevano perso fiducia e speranza. E abbiamo compreso che la strada intrapresa e percorsa sino ad oggi è quella giusta. Adesso però serve un ultimo sforzo. Il più importante. Vediamo il traguardo vicino e mai come ora abbiamo bisogno di dare concretezza al nostro programma. Per dare vita a una Rimini moderna, europea, solidale, matura e proiettata verso il futuro. Che vada oltre le logiche di appartenenza e di clientelismo. Composta da cittadini responsabili e capaci di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Che perseguono il bene comune perché sanno che è dal benessere della comunità che deriva quello individuale. Per quanto mi riguarda il mio impegno personale, sarà quello di una persona libera da condizionamenti e da ipoteche politiche, senza né padrini né padroni alle spalle. Perché amo la libertà e voglio rendere liberi i mei cittadini. Con l’obiettivo di costruire una città più bella e accogliente, con più occasioni di lavoro, fondata sulla legalità, l’uguaglianza e la giustizia sociale, che sappia assicurare protezione ai più deboli e nella quale il confronto sia fatto nel rispetto delle idee altrui”.