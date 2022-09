Gloria Lisi chiede la convoca di un consiglio tematico. "Dobbiamo affrontare i problemi della sanità"

Il gruppo consiliare Gloria Lisi per Rimini ha depositato formalmente richiesta di convocazione di un Consiglio comunale tematico sui problemi del pronto soccorso e della sanità di Rimini. Ora, così come previsto dal testo unico degli enti locali, il Presidente del consiglio comunale ha 20 giorni per convocare l'assemblea sul tema da affrontare e discutere. "Passiamo quindi dagli ordini del giorno approvati all'unanimità, alla discussione concreta con il sindaco, il direttore generale, il direttore sanitario asl Romagna e l'ordine dei medici di Rimini - dice Gloria Lisi -. Una discussione doverosa per capire e provare a trovare risposte ai ripetuti appelli di cittadini e istituzioni sui problemi del pronto soccorso, delle liste d’attesa e della sinergia della sanità riminese all’interno della organizzazione complessiva della sanità della Romagna che inevitabilmente riguardano la salute e il benessere dei cittadini".

L'ex vicesindaca conclude: "Crediamo che se il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, ora sarà altrettanto compatto sull'ascoltare gli operatori del settore e a proporre soluzioni fattibili. Anche su questo tema tanto importante. In auto, in bici o in scooter invitiamo i candidati Romagnoli al Parlamento ad essere presenti e ad esprimere pubblicamente la loro voce sull'argomento. Un appello che speriamo venga colto da tutte le forze politiche in campo nella tornata elettorale".